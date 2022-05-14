الخارجية التونسية والمستشارة الأممية تؤكدان الحاجة لموقف دولي موحد بشأن ليبيا

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على اهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي بشأن ليبيا.

وأكدت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها التقت أمس الجمعة في تونس العاصمة وأطلعته خلال اللقاء على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو. وأشرت إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.