بلحاج: الأخطاء التي وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة يمكن معالجتها بالاعتراف

قال آمير الجماعة المقاتلة الإرهابية، عبد الحكيم بلحاج، إن “الأخطاء التي وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة، يمكن معالجتها عندما يعترف كل منا أننا أخطأنا في حق وطننا”، على حد تعبيره.

وأضاف بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نعلن بكل شجاعة استعدادنا لتدراك الأخطاء وإيجاد الحلول الوطنية الشاملة، التي تتجاوز العقد الماضي إلى ما سبقه من أحداث منذ استقلال بلادنا”، على حد قوله.

وتابع: ”ليس المجال لتوزيع التهم لبعضنا البعض، التوقيت ملائم لليبيين لاستعادة وحدتهم وتجاوز كل مصائب ليبيا ومشاكلها منذ تأسيسها مروراً بكل التحولات التي شهدتها بلادنا لأسباب داخلية أو خارجية”، على حد ادعائه.