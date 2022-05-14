الارصاد: ارتفاع تدريجي بداية من يوم غداً على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 14/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء معتدلة هذا اليوم على أغلب المناطق حيث درجات الحرارة تتراوح على المناطق الساحلية مابين ( 22 – 27)مْ ، وعلى أغلب مناطق الدواخل – الوسط والجنوب مابين( 28 – 33 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على اغلب المناطق خاصة الغربية.

وكانت الارصاد اشارت في تقرير مقتضب مساء امس ان درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاع التدريجي بداية من اليوم السبت على معظم المناطق وخاصة الغربية والدواخل منها حيث تشهد هذه المنطقة أجواء صيفية نسبيا خاصة لو قورنت بالايام الماضيةالباردة ، والله اعــــــلم.