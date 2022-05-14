عون: ليبيا ليس لديها كميات زائدة للسوق الأوروبي | أخبار ليبيا 24

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أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون أن ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط و الغاز الروسي.

وأشار عون في تصريحات صحفية ، أنّه أصدر توجيهات للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل. على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها، مجددا التأكيد أنّ بلاده. غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا.

كما ذكر ” وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية ” أنّ زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز. عمليات التطوير ، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة، مشيرا. على وجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الوزير فإنّ المشاكل تمثّلت في عدم تقيد مصطفى صنع الله بالقوانين والتشريعات. المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول. بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث. لمكامن النفط في ليبيا، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية، في تقرير لها الأربعاء، إن عمليات الإغلاق النفطي في ليبيا هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

وتحدثت الوكالة عن تصريحات رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا والتي قال فيها إن حقول النفط والموانئ المغلقة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يعاد فتحها قريبًا.

في حين أكدت أن وزير الطاقة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون قال إن المفاوضات مع المحتجين كانت صعبة.

وكشفت بلومبيرج عن تراجع إنتاج النفط الخام الليبي بنحو 50 بالمئة إلى 600 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

في حين يأتي ذلك بعد أن فرض محتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. إغلاق حقول مثل حقل الشرارة، أكبر الحقول في البلاد.

فيما رفض عبد الحميد الدبيبة التنحي من أجل تولى باشاغا رئاسة الوزراء.