مجلس النواب ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

تقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال صالح في برقية تعزية “بفلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الأسى والحزن وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب والشعب الليبي نتقدم بخالص تعازينا وصادق المواساة القلبية لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أبناء الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.