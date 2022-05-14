المركز الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا أقل البلدان إقبالا على لقاح كورونا

العنوان-طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح لافتا أن الآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة.

وناشد المركز، في بيان له، المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم لتلقي لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس.

وأكد المركز أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مستمرة في العمل على مستوى البلاد للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي والصحي في البلاد.

ووفق آخر إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جرى تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 5 مايو الجاري.