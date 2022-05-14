دراغي: الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هدف يجب متابعته خاصةً في ليبيا

ليبيا – صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أن الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هدف يجب متابعته خاصةً في ليبيا.

دراغي وفي كلمة له بمنتدى “التطلع نحو الجنوب” الذي تجري أشغاله في سورينتو في نابولي، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء، قال: “إن ليبيا دولة ذات إمكانات هائلة، لكنني أفكر بشكل عام، في المخاطر التي تشكلها الحرب على استقرار إفريقيا والشرق الأوسط”.

وحذر من أن حظر صادرات الحبوب من أوكرانيا يهدد بالتسبب في أزمة غذائية، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي، مؤكدًا أن إيطاليا تعتزم الاستمرار في أن تكون في الخطوط الأمامية لبناء مستقبل من السلام والازدهار في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط​​.

وأضاف دراغي: “نعتزم الاستثمار على الفور في مجال الأمن الغذائي، جنبًا إلى جنب مع بقية دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز سلاسل التوريد وجعلها أكثر تكاملًا”.

دراغي أكد أن تطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يعني الحاجة إلى تكامل أكبر لأوروبا، وإسقاط أقوى لها في البحر المتوسط ،مختتمًا: “علينا أن نبني ذلك معًا حكومة وأقاليم، قطاع عام وخاص، شمال وجنوب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية