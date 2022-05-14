الأرصاد: طقس مستقر واعتدال للحرارة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر مع اعتدال في درجات الحرارة على غالبية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول الأحد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الأحد على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السبت على جنوب طبرق، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المرتفعات، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط السبت على المناطق الساحلية وتتحول الاثنين إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق، وما بين 28 و 31 درجة على الدواخل وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الأحد على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من الأحد على غالبية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و33 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الكفرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 31 و34 درجة مئوية.

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