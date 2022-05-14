إنقاذ 153 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية | أخبار ليبيا 24

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أنقذت قوات حرس السواحل بغرب ليبيا 153 مهاجراً غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط، في أثناء هروبهم على متن قاربين إلى السواحل الأوروبية.

وقالت إدارة المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في وقت مبكر من صباح أمس. إن زوارق الدورية التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تلقت. نداءي استغاثة من قاربين على وشك الغرق شمالي مدينتي زوارة وصبراتة بغرب البلاد.

مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تم انتشالهم، وينتمون إلى جنسيات أفريقية كثيرة، كانوا. في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين بمساعدة عصابات التهريب. وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزالهم في (نقطة مصفاة الزاوية) وتم تسليمهم. إلى الجهات المختصة هناك.

في حين وتتكرر عملية إنقاذ المهاجرين غير النظاميين بشكل شبه يومي أمام السواحل الليبية. وكانت قوات حرس السواحل بغرب ليبيا قد أنقذت 73 مهاجراً كانوا على متن قارب شمال مدينة صبراتة متجهاً إلى الشواطئ الأوروبية.

كما تم إنقاذ 83 مهاجراً شمال منطقة المطرد غرب البلاد، وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة. الزاوية.

فيما تمكنت منظمة الهجرة الدولية من إعادة مئات المهاجرين إلى دولهم عبر برنامج.«العودة الطوعية»، وسط ترحيب الأطراف السياسية في ليبيا بهذه الخطوة.

في حين قالت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ربيعة أبوراص، إن استئناف. برنامج العودة الطوعية «يسهم في تخفيف حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم. الإنسانية في مراكز الإيواء، ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم»