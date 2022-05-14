صحيفة فرنسية: شبهات تمويل ليبيا لحملة ساركوزي تضم مسؤولاً سابقاً في إيرباص

أكدت صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية توجيه تهمة رشوة موظف عمومي أجنبي إلى المسؤول التنفيذي السابق في شركة إيرباص “إدوارد أولمو” خلال مارس الماضي كجزء من التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

وقالت “ميديا بارت” إن قائمة التهم الموجهة إلى “أولمو” طويلة، منها “التواطؤ في الفساد” و”الفساد النشط لموظف عمومي أجنبي” و”تكوين الجمعيات الإجرامية” و”غسل الأموال” و”فساد موظف عمومي أجنبي في عصابة منظمة”.

وأشارت “شارلوت بلانتين” محامية “أولمو” إلى أن لائحة الاتهام ضد موكلها لا تستند إلى أي أساس صحيح، في المقابل قال المتحدث باسم إيرباص إن الشركة تتعاون حاليًا مع السلطات في إطار تحقيق قضائي فرنسي يتعلق بليبيا وقد استجابت بشكل إيجابي لطلبات الحصول على معلومات من السلطات.