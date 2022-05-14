الزبيدي: الأمم المتحدة عاجزة عن التوصل لحل في ليبيا

ليبيا – رأى الكاتب والباحث السياسي محمد الزبيدي، إن البعثة الأممية والدول التي تلعب دورا على المسرح السياسي الليبي لا تبحث عن حل جذري للأزمة.

الزبيدي وفي تصريحات لبرنامج “حصة مغاربية” الذي يبث على قناة “الغد” رأى أن الحل الجذري للأزمة يحتاج إلى توافق مجتمعي، وهو غير موجود، موضحا أن الأمر يستلزم توحيد المؤسسات الليبية سواء كانت عسكرية أو غيرها.

واكد أن الأمم المتحدة نفسها عاجزة عن التوصل لحل في ليبيا، بل إنها اطالت أمد الأزمة، راهنا حلحلة الأزمة بالتوافق الليبي الليبي، بعيدا عن الوجوه الموجودة على الساحة حاليا.