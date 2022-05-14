بني وليد.. اشتباكات مسلحة وتضارب الأنباء حول أطرافها

شهدت مدينة بني وليد اشتباكات مسلحة، لم تتضح معالم من يقف وراءها، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صوت الأسلحة رافقه قصف لطيران حربي قد يكون من الأفريكوم طال مجموعة لتنظيم داعش.

وذهبت رواية أخرى إلى أن اللواء 444 قتال داهم أوكارًا لمهربي البشر؛ مما أدى إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين سمع صداها في أرجاء المدينة.

ولم يخرج أي بيان رسمي بخصوص هذه الاشتباكات، وسط مخاوف من قبل المواطنين من أن تزداد بشكل أكبر في هذه الأيام خاصةً أن التشكيلات المسلحة لم تفلح معها ترتيبات أمنية أو تسوية سياسية أو مصالحات اجتماعية.

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