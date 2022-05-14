قشوط: بلحاج من أهل الغدر وتصريحاته لن تجد مكانا في قلب كل ليبي

عبر محمد قشوط، المحلل السياسي محمد قشوط، عن رفضه لتصريحات عبد الحكيم بلحاج، آمير الجماعة الليبية المقاتلة، التي أبدى فيها استعدادها للدخول في مراجعات فكرية عن أخطائه في الماضي، مشيرا إلى أن ذلك حدث مع الزعيم الراحل معمر القذافي ثم انقلب هو وجماعته عليه.

وقال «قشوط»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏المشكلة يا عبدالحكيم ليست في الاعتراف بالأخطاء وكيف نتجاوز أزمتنا بل في كونها أنكم أهل غدر ولستم أهل عهد».

واضاف «لنا في إقرار بالأخطاء مع ‎معمر القذافي ونظامه السابق لدرجة أنكم بأيديكم كتبتم سلسلة المراجعات الفكرية وما إن حانت اللحظة المناسبة لكم حتى انقلبتم عليه ووجدناك مرتمي في ‏أحضان ‎قطر وسعيد بعمالتك لها».

وتابع «مهما حاولتم من صياغة الكلام المعسول فلن يجد مكانا في قلب ونفس كل ليبي أصبح واعيا لهذه الحركات لانكم وصلتم بنا لمفترق طرق إما ‎ليبيا التي نريدها في مصاف الدول المتقدمة أو ليبيا التي تريدونها أنتم حديقة خلفية لأسيادكم».

وقال عبد الحكيم بلحاج، آمير الجماعة الليبية المقاتلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الأخطاء التي وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة، يمكن معالجتها عندما يعترف كل منا أننا أخطأنا في حق وطننا” على حد تعبيره.

وأضاف بلحاج، أن نعلن بكل شجاعة استعدادنا لتدراك الأخطاء وإيجاد الحلول الوطنية الشاملة، التي تتجاوز العقد الماضي إلى ما سبقه من أحداث منذ استقلال بلادنا” على حد قوله.

وتابع:” ليس المجال لتوزيع التهم لبعضنا البعض، التوقيت ملائم لليبيين لاستعادة وحدتهم وتجاوز كل مصائب ليبيا ومشاكلها منذ تأسيسها مروراً بكل التحولات التي شهدتها بلادنا لأسباب داخلية أو خارجية”، على حد ادعائه.