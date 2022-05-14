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نورلاند: صنع الله يتعرض لضغوطات من جهات عدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس  

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حولت مبلغ 2 مليار دولار بالإضافة إلى 6 مليارات دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

وذكر نورلاند في تصريحات صحفية أن “صنع الله وقع تحت ضغط هائل من جهات مختلفة للقيام بشيء ما بهذه الأموال”.

وقال نورلاند: “إنهم يفهمون سبب قيام صنع الله بالتحويل، لكنهم كانوا يفضلون أن لا تتم القيام بعملية التحويل حتى الانتهاء من وضع الآلية لتوفير الثقة في أن العائدات ستصرف في الأغراض المقصودة”.

وتابع السفير الأمريكي “نحن نعمل بالتعاون مع مجموعة العمل الاقتصادية، مصر، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والولايات المتحدة لطرح بعض الأفكار مع الشركاء الليبيين بشأن آلية إدارة عائدات النفط”، موضحا أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية.


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صحيفة العنوان الليبية

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