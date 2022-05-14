بعد ترقب لأسابيع.. منظمة دروج تطلق منصتها الإلكترونية

أطلقت منظمة دروج لدعم المبادرات الشبابية منصتها الإلكترونية بعد ترقب امتد لأسابيع وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر مايو من كل عام.

واحتوت المنصة على عدة مساهمات بين تقارير صحفية ومقالات رأي وكوميك إلى جانب مواضيع متنوعة بتغطية جغرافية تمتد لتشمل جميع أنحاء ليبيا.

ومن بين المواضيع التي احتوتها المنصة، العيد والإعلام البديل وتحديات العمل الصحفي في ليبيا، إضافة إلى نشر مقالات رأي لكتّاب ليبيّين مميّزين من بينهم عمر الككلي، جمعة بوكليب.

وتهدف المؤسسة إلى خلق بيئة صحيّة للحوار الخلاق، من أجل التعايش السلمي، وقَبول الآخر، والتعريف بالثقافات المحليّة، كما سيكون لها قريبا؛ راديو، ونشاطات ميدانيّة متفرّقة.

جديرٌ بالذكر أن منصة دروج مؤسسة إعلامية ليبية مستقلة، غير ربحيّة، مسجّلة محليًّا، تعنى بقضايا الحقوق والثقافة والفنون في ليبيا.

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