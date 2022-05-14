تكتّل إحياء ليبيا يُعزّي دولة الإمارات الشّقيقة

صاحب السمو، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظه الله

يتقدّم (تكتّل إحياء ليبيا)، بكلّ مكوّناته وكوادره، بالتّعازي إلى الشّقيقة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، رئيساً، وحكّاماً، وحكومة، وشعباً، في فقيد الأمّة سموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله). اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم). اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم)، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)

أ.د. عارف علي النايض

رئيس (تكتّل إحياء ليبيا) والمترشّح الرئاسي،

سفير دولة ليبيا لدى دولة الإمارات العربيّة المتّحدة (سابقاً)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا