مجتمع|  بين السفر الفردي ومع الأصدقاء.. آراء متباينة حول السفر الفردي أو مع مجموعة؟  | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعتبر السفر تجربة هامّة لا بد أن يمر بها الإنسان لإثراء معلوماته والاطلاع على ثقافات جديدة والتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية والمواقع السياحية في العالم.

وفي الوقت الذي تفرض فيه طبيعة عمل البعض وظروف حياتهم عليهم السفر والترحال من وقت لآخر.. يجد آخرون متعة كبيرة في السفر والتنقل من بلد لآخر بحثاً عن المغامرة واستكشاف المجهول.. إلا أن السفر يكون أكثر متعة فيما لو سافرت بصحبة أصدقائك المقربين للحصول على الكثير من المتعة والتسلية والاحتفاظ بذكريات مميزة بصحبتهم.

ومن جانب آخر يرى بعض الأشخاص أن السفر بمفردهم يساعدهم على الاستمتاع أكثر لجهة تأمل معالم البلاد السياحية.. في حين يرى البعض الأخر أن السفر مع مجموعة يوفر له المرح والتسلية في أي بلد كانوا.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إن كان يفضل الليبيين السفر بمفردهم أم مع الأصدقاء والأقارب. فكان السؤال: ” هل تفضل السفر بروحك ولا مع حد سواء كان صديق أو فرد من أفراد العائلة؟”.. الآراء كانت متباينة بين من يفضل السفر بمفرده ومن يفضل ذلك مع الأقارب والأصدقاء.

يقول المشارك، Ahmed Eltalhi أنه يفضل السفر بمفرده عن السفر في مجموعة، مرجعا ذلك إلى تجنب زيادة المصاريف.

وفي رأي مشابه أكد المشارك، ولد البادية، أنه يفضل السفر الفردي عن السفر في مجموعة.

وفي رأي متطابق للرأيين السابقين أكد المشارك، Abdulrahman Alorfee ، أنه يفضل السفر الفردي عن السفر في مجموعة.

بينما كان رأي المشارك، بشير أعمر، مغاير تماما حيث أوضح أنه يفضل السفر مع أحد الأصدقاء عن السفر الفردي.

وفي رأي آخر قالت المشاركة، صباح الدرهوبي، أنها تفضل السفر الفردي، قائلة: “أحب السفر الفردي لأني وحيدة”.

أما المشاركة، أم صلوحي، تقول أنها ترغب في السفر مع عائلتها، لافتة أنها لا تفضل السفر الفردي.

ويقول المشارك، Abderrahman Bentamer: “في أغلب الأحيان تكون أسفاري وأنا وحيد”.

من جانبه يؤكد المشارك، عمران بوعيشي، أنه يفضل السفر مع أمه وعائلته، لافتا أن ذلك يكون أجمل. وهو الرأي الذي اتفقت فيه معه المشاركة Om Mazen.

بينما فضل المشارك، محمد محمد الغرياني الغرياني، أنه يفضل السفر مفرده عن السفر في مجموعة.

أما المشاركة، Raht Albal، فأكدت أنها تفضل السفر مع أخواتها وأبناء أخواتها عن السفر بمفردها.

أما المشارك، كامل خليفة المنصوري، فرأى أن إجابة المشاركين لن تكون صادقة.

من جانبه أشار المشارك، عمر اليتتي نسامو، أن ظروف السفر هي التي تحدد إن كان السفر سيكون بشكل فردي أو في مجموعة.