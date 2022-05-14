الأطرش: الاعتقاد أن الانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا دون التباحث في العناصر اللازمة لإجرائها ضرب من الخيال

قال رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير سامي الأطرش، إن الطلب المتكرر بأن الانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا دون التباحث في العناصر اللازمة لإجراء عملية الاقتراع قادرة أن تنقل البلاد إلى مشهد سياسي مختلف عما عاشه الليبيون في السنوات السابقة لهو ضرب من الخيال.

الأطرش وفي تصريحات لبرنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” رأى أنه لا بد للانتخابات كي تؤدي للنتائج المرجوة يجب اتباع قواعد الديمقراطية وشروطها، وهو معروف لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الأمر الذي لم يوجد في ليبيا.

وذكر الأطرش أن تنفيذ الانتخابات يشترط توافق العناصر حتى تستطيع ليبيا أن تنجز شيئًا يقود البلاد لمرحلة أكثر استقرارا .