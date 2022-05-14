وزارة الحكم المحلي: نوافق على صرف مرتبات عمال النظافة

اجتمع صباح اليوم وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مصطفي أحمد سالم مع عدد من عمداء و وكلاء البلديات فى المنطقة الشرقية و الغربية و الجنوبية.

تناول الإجتماع عرض المشاكل التي تعاني منها هذه البلديات و وضع الحلول المناسبة لها، كما تطرق العمداء لأهم العراقيل التي تواجههم و بالأخص مشكلة النظافة داخل البلديات و صرف مستحقات و مرتبات العاملين فى هذه الشركات.

هذا وقد أعطي وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات الإذن بصرف هذه المستحقات وحل جميع المشاكل المالية التي تعاني منها البلديات فى أسرع وقت ممكن، بحسب بيانه.