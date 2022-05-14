الشيباني: الليبيون مطالبون اكثر من أي وقت مضى بطي صفحة الماضي والعمل على استعادة الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الدول الاستعمارية بقيادة الشيطان الأكبر اميركا تعمل على القضاء على الدولة المدنية المؤسساتية المنظمة والمنضبطة ونشر الفوضى في الشرق الاوسط.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه الدول تدعم وتدفع الى الواجهة بالطوائف المتطرفة والمجتمع المدني والقبلي والحركات الانفصالية والمعارضة ، وكانت مايسمى بثورات الربيع العربي احد الوسائل لتحقيق هذا المخطط.

وأضاف”الليبيون مطالبون اكثر من اي وقت مضى بطي صفحة الماضي والعمل على استعادة الدولة وهذا لن يتم الا بانتخابات برلمانية ورئاسية بأسرع وقت ممكن ومن يعرقل هذا الخيار يصنف في قائمة عملا ء الاستعمار وما أكثرهم”.

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