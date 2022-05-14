عبد الجليل يُحمّل الدبيبة وحكومته مسؤولية الفساد بقطاع الصحة

وجّه وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، انتقادات لاذعة لرئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، على خلفية ردود الأخير على مواطن من مدينة طرابلس، استفسر عن مصير علاج مرضى ضمور العضلات وعن آخر الإجراءات للعلاج بالخارج.

وأبدى عبدالجليل استياءه من رد الدبيبة على المواطن الذي يرغب في كفالة العلاج المجاني، حيث أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية على أحقية المواطنين في العلاج من نفقة الدولة، خاصة وأن مصروفات حكومة الدبيبة بالقطاع العام الماضي بلغت 9 مليارات، 80% منها تجاوزت الـــ 7 مليارات ذهب ضمن لوائح الفساد.