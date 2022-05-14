عون يبحث في أنغولا دعم الصناعة النفطية في إفريقيا

وصل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إلى دولة أنغولا لبحث دعم الصناعة النفطية في إفريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن عون وصل إلى أنغولا بدعوة من وزير الموارد المعدنية الانغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية لمناقشة نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

ورافق وزير النفط خلال الزيارة عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو).

وكان في استقبال وزير النفط وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية جان دي روزا كوري فيكتور في مطار العاصمة الانغولية لواندا .