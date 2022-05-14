هبوط سعر الدولار واليورو في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت – مستهل تعاملات الأسبوع- مقارنة بتعاملات الخميس.

وهبط سعر الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 5.12 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.36 دينار الخميس، بفارق 4 قروش، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.22 دينار. ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي.