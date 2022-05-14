حويلي:أعضاء لجنة مجلس الدولة يتجهزون لاستئناف اجتماعات القاهرة

أكد عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، أن أعضاء لجنة مجلس الدولة يتجهزون للذهاب إلى القاهرة لاستئناف الاجتماعات غدا مع لجنة النواب.

وأضاف «حويلي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن عدد أعضاء اللجنة 10 فحسب كالمرة الماضية، ولم يستبدل المتغيبَين بسبب عدم اجتماع المجلس لعدم توفر النصاب.

ومن جانب آخر، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إن بيان المقاطعين للجلسات هدفه الضغط على المشري لقبول التوافق الذي حصل مع النواب.

واضاف «كرموس» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن فتح مسودة الدستور وقبول التعديل الدستوري الـ12 هو الحل الأمثل للأزمة وإنهاء الخلافات.

وتابع أن الكرة الآن في ملعب لجنتي المسار الدستوري من المجلسين ونرجو من كل الأطراف تغليب المصلحة العامة.