مجلس النواب بصدد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير وليامز

أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدد من أعضاء مجلس النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب لمطالبة رئاسة المجلس بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

ونقل الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن العريبي قوله إن أسباب المطالبة بتغيير وليامز هو أنها لا تحترم قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

وأكد العريبي أن وليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الإتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.