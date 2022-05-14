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دي مايو يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أهمية دعم المجتمع الدولي لليبيا التي تشهد اضطرابات منذ فترة في ظل حالة الجمود السياسي.

وجاء تأكيد دي مايو خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع في منتجع فانجلز المطل على بحر البلطيق شمالي ألمانيا.

وكان دي مايو قد شدد، في وقت سابق من شهر إبريل، على أن أولوية بلاده تجاه ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، لما له من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بكاملها.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في حديث له أمام منتدى “نحو الجنوب” والذي نظمه البيت الأوروبي أمبروسيتي في سورينتو الإيطالية إلى أن روما تدفع في اتجاه حل يجلب الاستقرار في ليبيا والذي اعتبره هدفًا ينبغي متابعته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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