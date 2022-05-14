النايض: خالص تعازينا في فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد

عزى عارف علي النايض رئيس تكتّل إحياء ليبيا والمترشّح الرئاسي وسفير دولة ليبيا لدى دولة الإمارات العربيّة المتّحدة سابقاً، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة شقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتقدم النايض، بالعزاء إلى دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، رئيساً، وحكّاماً، وحكومة، وشعباً، في فقيد الأمّة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال: “اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم). اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك (صلّى الله عليه وسلّم)، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)”.