حكومة باشاغا: مدير أمن درنة الجديد يتسلم مهامه

أعلنت حكومة فتحي باشاغا إتمام عملية تسليم واستلام مهام مديرية أمن درنة بين العميد “محمد عبدالسلام حسين” مُدير الأمن السابق، والعقيد دكتور “امبارك بوحرارة” مُدير الأمن المُكلف حاليًا.

وبينت صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية أنه جرى خلال مراسم التسليم والاستلام تسليم كل محتويات المديرية من أصول ثابته ومنقولة وأسلحة ومقرات وآليات إلى المُدير المُكلف.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور رَئيس وأعضاء لجنة التسليم والاِستلام، ومُدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية، والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية، بإلإضافة إلى عدد من رؤوساء المراكز والأقسام.

وجرت مراسم التسليم بناءً على قرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبه رقم (6) لسنة2022م، والمتضمن تكليف العقيد امبارك بوحرارة بمهام مديرية أمن درنة.