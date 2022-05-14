اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة تنطلق غدا بالقاهرة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تعقد اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة غدا الأحد في القاهرة اجتماعات المسار الدستوري.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب اختتمت في 18 أبريل الماضي اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة.. نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.. بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.. وجرى الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد مطلع مايو الجاري التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة المقررة غدا.

وفي 19 أبريل الماضي انتهت في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. دون تحقيق تقدّم ملموس في مسار التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.