ستيفاني تبحث مع مسؤول أمريكي النتائج المنتظرة لأعمال لجنة النواب والدولة بالقاهرة

التقت ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية في ليبيا، يائيل لمبرت، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال تواجدها في تونس.

وذكرت «ستيفاني»، في سلسلة تغريدات لها، «كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم، خلال تواجدي في تونس، يائيل لمبرت، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية».

وأضافت «اتفقنا خلال اللقاء على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري والمقرر أن تبدأ جولتها الثانية من المحادثات غدًا في القاهرة، نتائج ملموسة».

‏واختتمت بقولها «يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد».