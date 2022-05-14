الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي تنتخب مرعي الدرسي أميناً عاماً لولاية ثانية

انتخبت الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، مرعي الدرسي أميناً عاماً للهلال الأحمر الليبي لولاية ثانية، بالإضافة إلى رئاسة عمر جعودة للجمعية العمومية، ومنصور والي نائباً له.

وحضر مراسم الاجتماع الخاص بالجمعية، للعام الجاري، عدد 37 عضو جمعية عمومية ممثلين عن فروع الجمعية من أصل 38 فرع لتعذر حضور فرع الخمس، بالإضافة إلى بحضور مدراء فروع الجمعية و مجموعة من مسؤولى الإدارات بالأمانة العامة ورئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال و الصليب الأحمر وممثل عن بعثة اللجنة الدولية مكتب بنغازي.