وزارة النفط: عون سافر أنغولا لبحث دعم القطاع في ليبيا

وصل وزير النفط والغاز بحكومــة الوحــدة الوطنيــة محمد إمحمد عون، صحبة فريق من الوزارة ويرافقه عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، بدعوة من وزير الموارد المعدنية الانغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية.

سيناقش الوزير بعض المواضيع على راسها نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

كان في استقباله وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية جان دي روزا كوري فيكتور في مطار العاصمة الانغولية لواندا .