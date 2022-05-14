محادثات النواب والدولة فرصة لتحديد خارطة طريق انتخابية

أخبار ليبيا 24

اعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة يائيل لمبرت أهمية محادثات مجلسي النواب والدولة. فرصة حاسمة لتحديد خارطة طريق انتخابية.

ونقلت سفارة الولايات المتحدة، عن يائيل تشديدها أثناء اجتماعها بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية محادثات مجلس النواب ومجلس الدولة التي تستضيفها مصر بتيسير من الأمم المتحدة.

وأكدت ممثلة الخارجية الأمريكية أن هذه المحادثات تمثل فرصة حاسمة لتحديد خارطة طريق انتخابية جديدة موثوقة. بينما تنتقل خارطة الطريق هذه إلى مرحلة جديدة.