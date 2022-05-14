رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من النفط

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على ضرورة تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية للاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

المستشار صالح، وفي بيان له، قال: “حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الأستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد واهدار المال العام، لذلك نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية للاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع”.