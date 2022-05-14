الشكري: يجب إلزام المصارف بأن تكون نسبة ‎%‎10 من ودائعها مخصصة للاستثمار والقروض

وجه محمد الشكري، رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين بقرار من مجلس النواب، التهنئة لمدينة بنغازي على تنفيذ صالة ركاب جديدة بمطار بنغازي، موجها الشكر لمصرف التجارة والتنمية صاحب مبادرة تنفيذ ذلك المشروع.

وتساءل «الشكري»، عبر حسابه بفيسبوك، «هل نرى بعض المصارف وهي تربح مبالغ كبيرة تتنادى لإعادة صيانة صالة مطار طرابلس الدولي والعمل على تشغيلها ليس من باب المسئولية الاجتماعية ولكن من باب الاستثمار لترسيخ ثقافة القطاع الخاص الوطني المستثمر المنتج».

وأضاف، على السلطة النقدية والاشرافية أن تلزم المصارف بأن تكون نسبة ‎%10 من ودائعها على الاقل مخصصة للاستثمار المباشر أو لمنح القروض الاستثمارية في قطاعات المستشفيات والجامعات والزراعة الحديثة.

وتابع أن الإعمار في الأرض يجب أن تكون سياسة راسخة لكل المصارف المرخصة والا فإنها تكون للسمسرة والاستغلال اقرب .