بلحاج: التوقيت ملائم لليبيين لاستعادة وحدتهم وتجاوز كل مصائب ليبيا ومشاكلها منذ الاستقلال

ليبيا – زعم عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة أن الأخطاء التي وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة يمكن معالجتها.

بلحاج قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “معالجتها تكمن عندما يعترف كل منا أننا أخطأنا في حق وطننا، وأن نعلن بكل شجاعة استعدادنا لتدراك الأخطاء وإيجاد الحلول الوطنية الشاملة، التي تتجاوز العقد الماضي إلى ما سبقه من أحداث منذ استقلال بلادنا”.

وتابع: “ليس المجال لتوزيع التهم لبعضنا البعض، التوقيت ملائم لليبيين لاستعادة وحدتهم وتجاوز كل مصائب ليبيا ومشاكلها منذ تأسيسها مروراً بكل التحولات التي شهدتها بلادنا لأسباب داخلية أو خارجية”.

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