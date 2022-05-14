رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية يطالب بتجميد إيرادات النفط إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيردات النفطية

طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي بتجميد إيرادات النفط إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيردات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي.

وكان العريبي، قد أكد بأنه وعدد من أعضاء مجلس النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب مُطالبين فيها رئاسة المجلس بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز ، معللً ذلك بعدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

كما أكد العريبي بأن وليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها ، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الإتفاق الليبي الليبي الذي انتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.