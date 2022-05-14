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شهود عيان: شقيق أحد قيادات كتيبة النواصي وراء محاولة اغتيال المضغوطة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد شهود عيان، إطلاق الرصاص على عبد الحميد المضغوطة، أحد العناصر التابعة لغنيوة الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، في شارع الصريم بالعاصمة طرابلس، على يد شخص يُدعى “عزيز” شقيق أحد القيادات في كتيبة النواصي، الخاضعة لإمرة مصطفى قدور.

أضاف شهود العيان، أن المضغوطة أصيب بشظية في إحدى قدميه، فيما أصيب شخص آخر في المنطقة يدعى أحمد القباني، جراء إطلاق النار.

وسبق أن شهد شارع الصريم، اشتباكات خلال شهر أبريل الماضي، بين جهاز دعم الاستقرار، وكتيبة النواصي، في واقعة وصفها جهاز دعم الاستقرار بالخلاف البسيط بين الأشقاء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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