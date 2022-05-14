تدريب جزائري للشرطة القضائية الليبية المكلفة إدارة السجون

تقيم وزارة العدل الجزائرية دورة تدريبية لـ15 من عناصر الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، بداية من غد الأحد.

ويشرف على افتتاح الدورة كل من المدير العام لإدارة السجون الجزائرية وإعادة الإدماج زرب أسعيد، والممثل المقيم للأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو ألفاريز، وذلك في زرالدة بالجزائر العاصمة.

دورة تدريبية بإشراف أممي

وتندرج هذه الدورة التدريبية، التي تستمر إلى 26 مايو الجاري في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم تأطيرها من طرف كوادر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالجزائر.

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دعم جزائري لتطوير السجون في ليبيا

ووفق بيان لوزارة العدل الجزائرية، تندرج الدورة أيضا في إطار برنامج المكتب الإقليمي الأممي الخاص بـدعم وتطوير السجون في ليبيا ضمن تجه لإعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي، بالتعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون الجزائرية، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.

وفي أكتوبر الماضي، استفاد 15 عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية، العاملات بإدارة السجون، من دورة تكوينية في الجزائر.

وباشرت السلطات الجزائرية في العام 2018 تدريب أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.