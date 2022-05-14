أمريكا تشدد على أهمية محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة

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شدّدت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، يائيل لمبرت، على أهمية محادثات مجلس النواب ومجلس الدولة التي تستضيفها مصر بتيسير من الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، في تونس، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وقال لمبرت، بحسب ما نشرته السفارة الأمريكية، إن المحادثات بين مجلسي النواب والدولة تعد فرصة حاسمة لتحديد خارطة طريق انتخابية جديدة موثوقة بينما تنتقل خارطة الطريق هذه إلى مرحلة جديدة.

من جانبها قالت وليامز، إنها اتفقت مع لمبرت على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من المجلسين نتائج ملموسة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية لمحادثات اللجنة غدًا في القاهرة.

وقالت وليامز، “يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديموقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد”.