وزارة البيئة تحذر من كارثة تشكل خطرا على الناس

أخبار ليبيا 24

حذرت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية من أن رمي المخلفات الطبية في المكبات بشكل عشوائي يشكل خطرا بيئيا وصحيا على حياة الناس.

وقالت الوزارة في بيان لها تعليقا على الكارثة البيئية التي تم ضبطها من قبل جهاز الحرس البلدي ولواء 444 بمنطقة سيدي السائح بطرابلس. إن وجود مخلفات طبية بشرية خطرة في سيارة قمامة ضاغطة يوضح أنها عبثت بطريقة عشوائية تمهيدا لرميها في المكبات.

وأكدت أن ذلك يشكل خطرا بيئيا وصحيا على حياة الماس لما تحتويه من بكتيريا وفيروسات معدية. مشيرة إلى أن الشركة التي تم ضبطها غير مسجلة في وزارة البيئة. ولم يمنح لها إذن مزاولة نشاط للتخلص من النفايات الطبية وفقا للقانون.

وشدد البيان على أن منح مثل هذه الأذونات حق أصيل لوزارة البيئة فقط. لافتة إلى أن منح هذه الأذونات بالمخالفة كما في هذه الحالة يعتبر تعديا صريحا على اختصاصات وزارة البيئة.