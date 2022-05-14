فتحي القابسي: وداعا شط الحرية

أعلن الفنان فتحي القابسي مؤلف سلسلة شط الحرية اعتزاله العمل الفني بكافة أشكاله وأنواعه.

وقال القابسي في تغريدة له على صفحته بتويتر “اليوم وبعد رحلة طويلة ومضنية من العمل في المجال الثقافي ..رحلة صاحبها الكثير من الألم والتعب والإرهاق. والاحباط ..رحلة لم يخفف وطأتها الا جرعات الفرح والتفاؤل والشعور بالسعادة التي يمنحها لنا الجمهور الكريم بين الحين والحين .. وبعد . اليوم وبعد التوكل علي الله قررت أن اعتزل العمل الفني بمختلف أنواعه وأشكاله. قرار لا عودة فيه.. وبهذا فأني في حل من كل شي له علاقة بهذا المجال..مع وافر محبتي لكل الزملاء الصادقين في هذا البراح ..الذين جمعتني بهم ظروف طيبة في اوقات طيبة”

‎مضيفًا بالقول: “ومع كامل أمنياتي لهذا الوطن ان يقف شامخا قويا صافيا نقيا.. حتي نحظي بالنظر الي عينيه ونحن فخورين اننا منه وانه منا “

يشار الى ان فتحي القابسي هو مؤلف السلسلة الرمضانية شط الحرية التي تحصلت علي أعلى نسبة مشاهدة في شهر رمضان المبارك وعلي مدى اربع سنوات والتي تم منع استكمال حلقاتها هذا العام لأسباب قيل أنها سياسية وتم التحقيق مع القابسي وفريق العمل.

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