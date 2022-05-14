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عقيلة يؤكد على تجميد إيرادات النفط بالمصرف الخارجي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة، في بيان بشأن وقف انتاج وتصدير النفط، إنه “حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل

المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد واهدار المال العام، لذلك نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا

الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع”.


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صحيفة العنوان الليبية

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