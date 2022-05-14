عقيلة صالح يؤكد تجميد إيرادات النفط حفاظاً على مصلحة الليبيين

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، حتى وضع آلية وضمانة لاستفادة كل الليبيين من مداخيله بما يحقق العدالة والمساواة للجميع، وفق قوله.

ورأى عقيلة صالح في بيان اطلعت 218 على نسخة منه السبت، أن حجز إيرادات وعوائد الصادرات النفطية يأتي حفاظاً على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، وانتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام، وفق البيان.

وتأتي مطالبة عقيلة صالح في وقت تمارس فيه أطراف دولية ضغوطاً لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، في وقت تسجل فيه أسعار النفط أسعاراً قياسية وسط حديث عن استحداث آليات لإدارة العوائد النفطية تضمن الشفافية وعدالة التوزيع.

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