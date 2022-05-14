إحباط محاولات مهاجرين للعبور من ليبيا إلى أوروبا

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر تمكن خفر السواحل من إحباط محاولات مهاجرين العبور إلى أوروبا في كل من منطقتي زوارة وصبراته. وأنقذت عددا من المهاجرين.

وأشارت المصادر إلى إحباط دوريات الشرطة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي محاولة عبور قارب في صبراتة. وتمكنت من اعتقال مجموعة كبيرة من المهاجرين بما في ذلك النساء والأطفال من مختلف الجنسيات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل جميع المهاجرين بمديرية أمن صبراتة إلى حجز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأضافت المصادر أن وحدات قوات دعم المنطقة الغربية شنت سلسلة من المداهمات على منازل مهربي البشر في منطقة زوارة. وأثناء العمليات تم القبض على 300 مهاجرا بينهم نساء من جنسيات مختلفة ونُقلت جميعها إلى مديرية قوات الدعم في المقر الرئيسي.