سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا: ندعم تمامًا التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم السبت، بياناً حول الشفافية في إدارة عائدات النفط.

السفارة، وفي بيان لها، طالعته قناتنا، قالت: “استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي والاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين”.

وتابعت: “وتدعم سفارة الولايات المتحدة تمامًا التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات”.

وأضافت: “يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة”.

واستكملت: “والولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية”.

واختتمت: “وسيسهم التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي”.