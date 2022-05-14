الطاهر الشهيبي: إجراءات 25 جويلية بتونس انعكست إيجابا على ليبيا

اعتبر رئيس اتحاد القبائل والمدن الليبية الطاهر الشهيبي أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 انعكست بشكل إيجابي على ليبيا.

وأكد الشهيبي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم السبت، أن” القبائل الليبية أيدت إجراءات 25 جويلية بتونس”، مبينا أن “الإجراءات المذكورة كانت نابعة من حراك وطني وإرادة شعبية”.

وأضاف الشهيبي أن “الإجراءات الاستثنائية بتونس كان لها تأثيرا جيدا على المشهد الليبي حيث حجمت تدخل بعض الدول الأجنبية وقزمت أدوارها المشبوهة في الشؤون الداخلية لبلاده”.

ودعا الشهيبي الرئيس التونسي إلى “دعم المبادرة التي تطرحها القبائل الليبية من أجل إنهاء الأزمة التي تشهدها بلادهم وسحب الشرعية من كل الأجسام السياسية الموجودة وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورفع الوصاية الأجنبية عن الشعب الليبي”.

وذكر رئيس اتحاد القبائل الليبية بأن “بلاده تعرضت إلى حرب كونية وهجمة امبريالية كبرى في 2011″، بحسب تعبيره.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “الليبيين عانوا ولا يزالون الأمرين منذ تاريخ استهداف بلادهم من طرف الناتو في عام 2011”.

وشدد الشهيبي على أن “حل الأزمة الليبية يجب أن يكون من الداخل ودون أي تدخل أجنبي”.

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