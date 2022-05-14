نواب يعتزمون تقديم مذكرة لمطالبة غوتيريش بتغيير ستيفاني وليامز

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يعتزم عدد من النواب إرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب تطالب بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لتغيير المستشارة الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن النائب عيسى العريبي، أكد في تصريح، أنه وعدد من النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس مُطالبين فيها بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

وأضاف بليحق، إن العريبي علّل ذلك بعدم احترام وليامز لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.

وقال بليحق، إن العريبي أكد أن وليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.