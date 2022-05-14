عبد العزيز: على الشارع الليبي القيام بثورة على الأجسام الموجودة والنماذج القذرة التي تبتز الدبيبة

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن منظومة القيم مستهدفة من الخارج ومن الداخل وتحتاج لعمل كبير جداً.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن البعض يقوم بابتزاز حكومة عبد الحميد الدبيبة لأنهم لا يريدون أن يأتوا بها لبر.

وأضاف: “لا تغركم اجتماعات القاهرة وغيرها، هم خسروا في جنيف، وباشاآغا وعقيلة يريدون ان يردوا الانقلاب فقط، هناك فساد في حكومة الدبيبة وتكلمنا عنه ومستمرين بالحديث بشأنه لكن لن نقبل بالانقلاب عليها ونحن نريد انتخابات”.

ولفت إلى أن الفساد موجود من أول لحظة ويجب على ديوان المحاسبة والرقابة والشعب الليبي والشارع التحرك وقول كلمته، داعياً الشارع الليبي للثورة على الاجسام الموجودة وهذه النماذج “القذرة” المستمرين في النهب والسرقة بحسب زعمه.

وفيما يلي النص الكامل:

منظومة القيم مستهدفة من الخارج ومن الداخل وتحتاج لعمل كبير جداً، عندما تكلمت عن معاداة التعليم الديني، أدعوا المواطنين للتبرع بقطع الأراضي وبناءها وهذا وقف مهم جداً وهو صدقة جارية تنفع الرجل في الدنيا والآخرة، المدارس الدينية لا تقل اهمية عن بناء المساجد وهذا رأيي والقادم أخطر والمجتمع اصابته هزة في المنظر الذي رأيناه الاسبوع الماضي وما يعرض في تطبيقات التيكتوك والإنستقرام شيء مخجل ويحتاج لوقفة مجتمعيه.

من عام 2015 المدارس الدينيه قرارها صادر أينها وعلى من تقع المسؤولية؟ على الوزراء الذين لم يطبقوا! أم الاعلام الفاسد الذي شوه دار الافتاء ومشائخها وشرفاءها! منظومة القيم مختلة وقولوا اننا حاربنا الدين والمشايخ ودار الافتاء وبالتالي هذه النتيجة ومناهجنا فيها قصور وحرب على شرع الله والتعليم الديني واخلاق الرسول. شيابين يغلقوا النفط، هذه مش في منظومة القيم؟ قطع ارزاق 6 مليون ليبي تدخل في القيم أم لا؟ هذه موجودة حتى في السياسة.

عندما يصبح الرأي عند سفهاء القوم ويقررون مصير ليبيا، لا اجد الكلمات التي تعبر عن المأساة التي نعيشها، ولا اريد ان اشخصن المواضيع بقدر ما اود التكلم عن مأساتنا في ليبيا عندما المجتمع يقدم الرعاع والسفلة، يتواصلوا معي من كل المناطق في المنطقة الشرقية ويقولوا لي هؤلاء ليس لهم وزن ولا كذا. مجرد خروج هذا الصوت وبهذه الطريقة والدعوة التي يدعون لها بهذا المنطق هو مأساة هناك خلل في المجتمع! السياسية تتبع منظومة القيم ولو المجتمع يغلب القيم الايجابية وسلم القيم واضح تختفي هذه النماذج.

أما موضوع ابتزاز حكومة عبد الحميد الدبيبة الجماعة لا يريدون ان يأتوا بها لبر ولا يغركم اجتماعات القاهرة وغيرها، خسروا في جنيف، وباشاآغا وعقيلة يريدون ان يردوا الانقلاب فقط. هناك فساد في حكومة الدبيبة وتكلمنا عنه ومستمرين لكن لن نقبل بالانقلاب عليها، نحن نريد انتخابات.

ديوان وزارة الاعلام الباب الثاني 80 مليون أين ينصرفوا؟ لا يوجد قنوات ولا يوجد وزارة من الاساس! قناة ليبيا العامة وليبيا الفضائية مليون ونص في السنة اقسم بالله ان المليون ونص لا يكفوا قناة عامة لمدة شهر! ومن أعد الميزانية يخطط على السرقة من اول لحظة.

مجلس الدولة الباب الاول مرتبات 17 مليون، الباب الثاني 60 مليون! أكثر من 3 اضعاف المرتبات ماذا سيفعلون بها لا اعرف! ديوان المجلس الرئاسي 15 مليون أمر مخجل! كم موظف وكم مرتباتهم؟.

فساد من أول لحظة ويجب على ديوان المحاسبة والرقابة والشعب الليبي والشارع اهم شيء يخرج ويقول كلمته. ما هذه الميزانيات؟ ادعوا الشارع للثورة على الاجسام الموجودة وهذه النماذج القذرة، هؤلاء مستمرين في النهب والسرقة، حفتر فوق الـ 4 مليار لوحده.

علي التكبالي انسان مريض وذنبه في من اختاره في دائرة طرابلس المركزي. مهما كان الاختلاف السياسي ما يقوله لا يقوله عاقل، وهذه مخرجات المجتمع لذلك تحملوا الذنب.

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