العريبي يدعو لتجميد إيرادات النفط إلى حين الاتفاق على آلية لإدارة عوائده

طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بتجميد إيرادات النفط إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيرادات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي.

وتأتي تصريحات العريبي التي نقلها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، السبت، في وقت يواصل فيه محتجون قفل ميناء الزويتينة النفطي وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد، مطالبين بتمكين الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من تولي مهامه في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وكان باشاغا قد دعا صنع الله في وقت سابق لتحديد آلية لإدارة العوائد النفطية بشكل شفاف، تزامناً مع دعوة مشابهة أطلقها السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي طالب بدوره بفتح الموانئ والحقول النفطية بشكل فوري.

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